口罩3.0明天上路！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中宣佈，口罩實名制3.0明起可至四大超商購買，民眾持健保卡用事務機就可進行預購、繳費，手機、網路訂購用戶也開放立即繳費，省去民眾等待口罩的時間，明起預購後，民眾最快4月30日就可開始取貨。

(中時 )