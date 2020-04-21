口罩3.0明天上路！最快4月30日開始取貨 14:472020/04/21 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩實名制3.0說明。(圖/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩3.0明天上路！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中宣佈，口罩實名制3.0明起可至四大超商購買，民眾持健保卡用事務機就可進行預購、繳費，手機、網路訂購用戶也開放立即繳費，省去民眾等待口罩的時間，明起預購後，民眾最快4月30日就可開始取貨。 (中時 ) #口罩3.0 #4月30日 #取貨 #預購 #繳費 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸瘋搶iPhone SE 京東預購人數破40萬 04:092020/04/18 全球財經 繼百萬遊艇後... 7-ELEVEN推哈雷重機預購 04:102020/04/18 產業特刊 口罩第五輪預購開始繳費 最晚到4／20晚上8時 13:102020/04/18 生活 iPhone SE預購爆量 現在下訂要等到天荒地老？ 14:452020/04/18 科技 口罩3.0周三上路 4大超商憑健保卡可直接預續購 15:332020/04/20 生活 《證交所》永豐外資50N 4月30日起終止上市 15:572020/04/20 財經 口罩實名制3.0 周三起在超商事務機預購 18:272020/04/20 生活 口罩3.0明上路 超商可預購 04:102020/04/21 財經要聞 口罩3.0明上路 超商插卡可預購 04:102020/04/21 生活新聞 全家「口罩預購」新服務 強調八步驟、20秒完成 11:582020/04/21 生活 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 國防部缺席指揮中心記者會 陳時中回4字原因 - 生活 133萬勞工受惠！3萬補助現金來了 20日起受理申請 - 生活 新加坡疫情失守 網嘆：這原因讓台灣人瞬間尷尬 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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