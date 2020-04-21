衛福部長陳時中21日宣布，口罩實名制3.0將於22日上路，在超商持健保卡預購、現場持小白單繳費，但若當日24點前沒完成付款，預購將會失效。另外，藥局通路、手機網購兩種方式仍維持不變。

至於地方政府疫調過程，有公權力執行，陳時中提到，高雄市府遇到軍中弟兄拒絕溝通，陳時中說，透過電話進行疫調，因為身份無法確認、會有疑慮，也有個資外洩之嫌，建議高雄市府派員了解。

(工商 )