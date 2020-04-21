更方便！超商預購口罩 周三上路 15:172020/04/21 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 此為口罩實名制網購的示意圖。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中21日宣布，口罩實名制3.0將於22日上路，在超商持健保卡預購、現場持小白單繳費，但若當日24點前沒完成付款，預購將會失效。另外，藥局通路、手機網購兩種方式仍維持不變。 至於地方政府疫調過程，有公權力執行，陳時中提到，高雄市府遇到軍中弟兄拒絕溝通，陳時中說，透過電話進行疫調，因為身份無法確認、會有疑慮，也有個資外洩之嫌，建議高雄市府派員了解。 (工商 ) #陳時中 #口罩實名制 #網購 #預購 #疫調 也許您會感興趣 推薦閱讀 布局陳時中選台北市長？網竟轟民進黨：不要只會選舉 09:382020/04/17 政治 晚一天公布確診足跡 鄭文燦建議中央統一標準 16:542020/04/20 政治 「口罩實名制3.0」上路 萊爾富主打安心牌口罩 22:122020/04/20 生活 合庫人壽慶生 陳時中助拍公益MV 04:102020/04/21 金融．稅務 蘇院長，別躲了！ 04:102020/04/21 時論廣場 「未獲上級指示」92位海軍拒疫調！高市府：最重罰30萬 12:002020/04/21 生活 高雄突成重災區 92名官兵再拒疫調將開罰 13:302020/04/21 生活 基隆確診官兵搭國光 議員要求衛生局落實疫調 13:322020/04/21 生活 國防部缺席指揮中心記者會 陳時中回4字原因 14:182020/04/21 生活 響應「口罩實名制3.0」 OK超商加碼送額溫卡 15:152020/04/21 生活 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 時事 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 國防部缺席指揮中心記者會 陳時中回4字原因 - 生活 133萬勞工受惠！3萬補助現金來了 20日起受理申請 - 生活 新加坡疫情失守 網嘆：這原因讓台灣人瞬間尷尬 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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