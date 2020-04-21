負油價嚇壞國際股市，衝擊今日台股開低後旋即失去5日線，盤中金正恩手術命危傳聞繼續補槍，美股期指由紅翻黑，台股龍頭指標台積電(2330)300元大關失守，大盤也一舉跌破10,500、10,400、10,300點三道整數關卡，一度重挫307點、探至10278.95點，各大類股無一倖免，電金等主要族群多大跌約3%，終場集中市場收10288.42點，跌298.29點，總成交值增至1832.81億元；店頭市場收128.73點，跌3.04點，總成交值436.60億元。

分析師表示，紐約西德州中級原油5月交割期貨價暴跌、盤中傳出金正恩病危消息，及大盤指數反彈至季線附近遇到壓力，此三大因素是造成今日大盤大舉回檔主因，拉回並不會太深，先等待拉回量縮打第2支腳時再伺機布局，嚴控手中持股比例。

在盤面表現方面，大立光(3008)本週公布股利政策機會大，難敵台股重挫，股價收在3700元，跌幅4.76%；台積電(2330)今日跳空開低走低，收在295元，再次失守季線，跌幅2.96%；合一(4743)授權金題材續燒，今日拉出第4根漲停，收在46.1元；生華科(6492)新藥CK2抑制劑可有效抑制冠狀病毒，今日量增漲停收在70元；全台(3038)醫療產品比突破20%，進入美系大客戶呼吸器供應鏈並獲得急單，股價收在漲停19.55元。

分析師表示，台股今日開低走低重挫近300點，必須嚴防下一波的修正，本週恐將有回測萬點關卡的可能，目前外資整體部位偏空調整，後續將需要持續追蹤動向，多頭要化解壓力需要一段時，台股下檔支撐暫看9800~10,000點之間，手中持股水位宜降低勿躁進。

(時報資訊)