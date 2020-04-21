財經數據服務公司標普全球（S&P Global）周一表示，受新冠肺炎疫情大流行影響，亞太地區的失業情況恐將加倍嚴重，且部分流失的工作可能暫時不會恢復。
標普全球亞太區首席經濟學家Shaun Roache在報告中指出，亞太區的失業率可能升高逾3個百分點，是就業衰退平均值的兩倍高。服務業是最先感受到封鎖措施衝擊的產業之一，而服務業也正是驅動日本、南韓這些國家就業的主力。
他表示，服務業已經成為整個亞太區最重要的雇主，在亞太區每100名勞工中，就有55人從事服務業，而僅有14人從事製造業。就業是當前經濟危機的核心，防止疫情擴散的舉措正在打擊整個亞太地區就業創造引擎的核心，即服務業。
基於亞太區經濟成長恐減少約7.5個百分點的預測，標普全球對該區主要國家的失業高峰做出預測，預估澳洲失業率將升高逾3個百分點，日本失業率將升高逾2個百分點，南韓失業率恐將升高逾4個百分點，紐西蘭失業率估升高近3個百分點，泰國失業率則可能升高不到1個百分點。
(時報資訊)
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