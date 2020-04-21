敦睦艦隊爆發國內最大的防疫破口，目前已有24例新冠肺炎確診個案，指揮中心針對船上就醫紀錄中曾出現發燒症狀的5人進行採檢，新冠病毒的PCR篩檢皆為陰性，但其中3人進行抗體檢查顯示為陽性，對此，專家小組召集人張上淳表示，這代表這3人先前已有感染，這次的抗體檢驗分別在3個實驗室進行，都得到相同的結果。為什麼需要大費周章分別在3個實驗室進行抗體檢查？曾為台大醫師的知名部落客林氏璧在臉書粉絲團直播時表示，這是因為抗體檢查並非十分準確，但若是3個實驗室都出現相同結果，那可信度就比較高。由於敦睦艦隊的疫調始終不夠透明，再加上國防部說詞反覆，以及敦睦艦隊神秘的24天航程到底去哪裡？始終都沒有答案，讓人更猜不透「到底病毒從哪邊上船？」

日前指揮官陳時中宣布將對全體744名士兵進行抗體檢查，林氏璧認為有機會可以慢慢往上追溯，找到病毒感染來源，但關鍵是「抗體檢查的2個指標」，林氏璧說，如果是剛剛才感染病毒，抗體檢查中就會驗到IgM(免疫球蛋白M)，就可以推測出可能的感染時間點；如果抗體檢查中驗到的是IgG(免疫球蛋白G)，代表已經感染病毒至少2周以上，幾乎無法推測出感染時間。

依據抗體檢查的這2個指標，也許就能了解744人中病毒流竄的途徑，解開感染源之謎，林氏璧也打趣說道「感染科醫師真的很像偵探吧」，也呼籲民眾給指揮中心更多時間調查，相信答案會慢慢浮出水面。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)