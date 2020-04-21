新冠肺炎疫情延燒，政府近月來不斷端出各種紓困補貼方案，有學者表示，第一階段對弱勢團體及產業的紓困救急是必須的，但像歐盟、世界銀行及經濟合作暨發展組織(OECD)等已在著手「後疫情時期」紓困，也就是在疫情平穩後，補助願意推動綠色轉型的企業。

臺大國發所周桂田教授表示，我國2020碳排放較基準年減少2％達標，最大助力是新冠疫情，但正常情況下疫情不會一直持續下去，補助方面除了補貼薪資，增加企業減碳誘因會更好。

周桂田指出，OECD認為在疫情紓困時，環境管制不能鬆綁、不能增加環境負擔是最低要求，因此政府若要紓困，就應考慮到減碳、推動永續交通、潔淨能源、強化能源效率及智慧基礎建設等，都是政府在「後疫情時期」要思考的方向。

中研院環境變遷研究中心副主任許晃雄說，國際再生能源倡議行動「RE100」鼓勵各大企業在2050年前全部使用綠電，包含Google、Facebook、Apple、微軟及花旗銀行等243家知名跨國企業均參與其中，以蘋果為例，要求所有代工及供應鏈廠商以100％綠電生產零組件，下游廠商基於商業考量和壓力下通常會配合推動減排與綠電使用，然而許多公司現在營運面臨很大壓力，綠電使用與減排均涉及額外成本支出，意願上可能會大受影響。

許晃雄解釋，呼籲政府鼓勵獲補助企業進行能源轉型時，提高減排動機十分重要，過去經濟蕭條和金融海嘯爆發時碳排都會暫時減少，災害過去百廢待興，碳排都以1.5倍的速度反超以往，要如何做到「綠色紓困」又不讓災難後碳排大幅增加的情況重演，政府要在態度上要更積極。

(中時 )