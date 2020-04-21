不只負利率，更有負油價。20日西德州原油5月期貨價跌至負值而震驚市場。投信法人表示，20日的負油價僅代表投機者賣壓導致，而需求不振的問題仍是源自於新冠肺炎所造成，因此現階段對未來的看法仍須觀察全球肺炎何時能趨緩而定。投資建議上，雖然市況仍不明，但以目前偏低的本益比、政策轉折的角度而言，定期定額投資新興亞洲股市相關基金將會是好的時機。

群益投信表示，原油期貨分為避險需求與投機需求，避險需求：意即實務交割的需求，這方面的期貨買賣不會到負值，因為沒有原油生產商在交割遞貨的願意給錢，而投機部位則是由於油價早已跌至比金融海嘯當時還低的價位，因此投機者於當時便建置多倉，尤其是較為近月的5月原油期貨（交易較為活絡），不過隨著油價續跌，且5月期貨也即將到期，若投機者此時不儘速平倉或轉倉的話，將額外付出倉儲與運輸成本，如此虧損更大，也因此20日投機者會不顧一切賣出5月原油期貨，令油價跌落至負值。負油價應該只是短期間的畸形現象，如6月或之後到期的原油期貨價則皆為正值，因此投資人不必過度擔憂。

群益投信投資長李宏正指出，不論是過高或過低的油價，對於經濟長期發展均非好事。而油價若持續低迷，也可能間接推高部分區域的地緣政治風險。短期油價在不確定性仍高下，預期仍將相對承壓，後續仍須觀察能源生產商被迫削減產能與需求恢復的情況。目前市況正處風吹草動的震盪格局，操作難度也因而大增，這個時候反而是定期定額逢低加碼的好時機。

然而，由於市場波動甚大，與其絞盡腦汁選擇進場時點，不如在波段低點時利用定期定額分批累積單位數，一方面以分攤成本、降低波動度，另方面在市場反彈時也具投資效益。而定期定額投資只要懂得選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，如台灣、印度、大陸、新興市場等，並堅持扣款不中斷，長期累積效果驚人。

群益東方盛世基金經理人向思穎表示，過去經驗顯示，油價走低對產油國不利，但全球經濟都可獲利，包含生產成本降低、消費支出間接增加，都可提升經濟成長。然而實際上本波油價的下挫反映的是對於需求活動、經濟成長展望的不確定性。

整體而言，低油價對全球原油進口最多的亞洲來說不失為一件好事，以受通膨所擾的印度來說，油價下跌有助於減輕其壓力，對印度股市可視為正面消息。儘管油價下跌同時也意味來自亞洲最大出口國大陸的需求降低，但確實對亞洲經濟體帶來些緩衝，油價的下跌不僅降低企業成本，也降低消費者成本，中長期來看， 新興亞股在經濟成長態勢未變，且評價普遍仍屬便宜，加上各國持續推動經濟利多政策之下，有助吸引市場資金關注，後市不看淡。

(工商 )