霧裡看花。新光金控已公告「一半」董事提名單，是由新光三越、新柏股份及進賢投資以1％以上股東提名權，推出6席董事為吳東明、洪士祺、林伯翰、吳昕達、葉雲萬、蔡宏祥等，新光金董事長吳東進等都尚未在提名名單上，新光金對此表示，這是受理1％以上股東提名的正常程序。

新光金內部表示，今年共要選出12席一般董事與3席獨董，過去新光金法人董事之一是新勝投資，但因現在新勝投資董事長為台新金董娘彭雪芬，為避免有金金分離的疑慮，今年改由新勝投資子公司新柏股份提名3席董事，新光三越及東興投資原本各有1席董事，今年也改由新光三越競逐2席董事，進賢投資則維持1席。

但大股東先提名一半董事名單，讓外界看不清究竟為何，相關人事表示「董事會很和諧」，先提名一半是有些財務及策略考量，本月28日新光金董事會即會產出最終董事提名名單。

不過，今年金管會對上兆元以上金控，要求一定自然人董事席次，以新光金15席董事來看，要有6席自然人董事，且是具備金融專業資格的專業董事，除了3席獨董可計入外，等於未提名的6席董事名單中，要有3席是自然人專業董事，選上後，不像法人董事可更換董事代表人。

也就是說，若提名即選上，則新柏股份、新光三越、進賢投資先「卡位」6席非自然人董事，現任新光金法人董事的吳火獅文教基金會（法人代表人現為吳東進、吳敏暐）、吳東進基金會（代表人新光金副董李紀珠）、吳家錄保險文教基金會（代表人吳家錄之子吳邦聲）、匯豐投資（代表人前新壽總經理蘇啟明）、新誠投資（新光銀副董吳欣儒），6席中有3席要改為自然人董事。

法人董事可因策略隨時換法人代表人，自然人董事不會被撤換，但若因故辭任，席次就會空在那，超過一定比率，就有改選的問題。

(工商 )