加州時間4月20日，據美國《洛杉磯時報》報導，近日，大陸電動車大廠比亞迪(BYD)獲得了美國加州近10億美元的口罩訂單。

美國加州州長加文·紐瑟姆(Gavin Newsom)在4月8日接受美國微軟全國廣播公司（MSNBC）採訪時稱，加利福尼亞州將花費近10億美元從比亞迪一家美國子公司每月採購2億個口罩（1.5億個N95，5000萬個外科手術口罩），這些口罩應該可以滿足加州對口罩的需求，如有多餘還可以供應給別的州。

《洛杉磯時報》報導稱，加州已經向比亞迪子公司支付了第一筆4.95億美元的貨款。不過，加文·紐瑟姆至今拒絕透露關於這筆交易的更多細節，只表示採購的口罩將分發給整個加州的醫療保健和急救人員，這個訂單的口罩供應將持續到6月底。

從美國食品藥品監管局（FDA）網站發現，比亞迪等多家大陸公司獲得FDA緊急使用授權（EUA）。根據美國法律的規定，比亞迪等獲得緊急使用授權的企業可以使用大陸KN95標準生產口罩並在美國市場上出售。

除此之外，4月11日，日本軟銀集團CEO孫正義發佈推特表示，已同比亞迪達成協議。從5月起，比亞迪將交付3億個口罩（1億個N95，2億個醫用外科口罩）。據了解，比亞迪自產口罩日產量已經達到1500萬個，且還在以約100萬個/天的速度擴產。

(中時電子報)