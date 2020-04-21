潛艦無症狀比例高是否普篩？陳時中：尚無需要 15:022020/04/21 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心指揮官陳時中。(圖/中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊24官兵確診，其中無症狀者比例相當高，是否對部分環境較為封閉的主戰單位的官兵，如潛艦、各式巡防艦等單位，優先進行新冠肺炎普篩？以確保國軍戰力。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前社區並未發生明顯的社區感染，目前尚無需要，未來會再視疫情變化，若有需要，看是否登艦不用採檢，若艦上有症狀，下船時再採檢。 (中時 ) #潛艦 #普篩 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 民調黑馬陳時中喊沒要選 吳姓名嘴揭民進黨布局 00:202020/04/17 政治 布局陳時中選台北市長？網竟轟民進黨：不要只會選舉 09:382020/04/17 政治 全球最安全國家台灣只排第七 陳時中坦言：有嚇到 14:592020/04/17 生活 全球最安全國家台為何輸大陸 陳時中爆背後原因 00:052020/04/18 政治 五一出遊 陳時中要大家再忍忍 01:052020/04/18 生活新聞 角逐台北市長 陳時中黨內最新勁敵是她？ 08:592020/04/18 政治 磐石艦淪陷 陳時中坦承：對軍方防疫不掌握 14:532020/04/20 生活 合庫人壽慶生 陳時中助拍公益MV 04:102020/04/21 金融．稅務 國防專家籲 主戰兵力應做普篩 04:102020/04/21 政治要聞 蘇院長，別躲了！ 04:102020/04/21 時論廣場 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 新加坡疫情失守 網嘆：這原因讓台灣人瞬間尷尬 - 生活 國防部缺席指揮中心記者會 陳時中回4字原因 - 生活 133萬勞工受惠！3萬補助現金來了 20日起受理申請 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。