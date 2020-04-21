敦睦艦隊24官兵確診，其中無症狀者比例相當高，是否對部分環境較為封閉的主戰單位的官兵，如潛艦、各式巡防艦等單位，優先進行新冠肺炎普篩？以確保國軍戰力。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前社區並未發生明顯的社區感染，目前尚無需要，未來會再視疫情變化，若有需要，看是否登艦不用採檢，若艦上有症狀，下船時再採檢。

(中時 )