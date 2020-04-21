睡個午覺就多了2100億 藍委批民進黨有夠粗魯 15:092020/04/21 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委曾銘宗 (中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委曾銘宗今日於院會表示，新冠肺炎特別預算，原先行政院提600億，後來希望追加至2100億。而昨天朝野協商時，上午協商完，睡個午覺，下午回來繼續討論時，民進黨就又多要了2100億，最後變成4200億，過程粗糙，實在有夠誇張。 曾銘宗指出，第一波的600億紓困預算，到目前為止執行率只有9％，既然執政黨又多要了這麼多錢，也在人數優勢下預算都通過了，那就快點執行，讓超過146萬家中小企業、900萬勞工能快點得到協助。 (中時 ) #預算 #午覺 #民進黨 #新冠肺炎 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 薛凌參選北市黨部主委 發展地方組織做好贏回北市準備 12:072020/04/17 政治 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 133萬勞工受惠！3萬補助現金來了 20日起受理申請 17:472020/04/18 生活 看護集體落跑！加拿大安養院「放任」31名長者離世 18:122020/04/18 國際 連兩周末封街管制 墾丁大街如空城業者哀嘆 20:222020/04/18 生活 新冠肺炎致經濟蕭條 陳以信：蔡政府不該鐵齒該發現金就發 21:582020/04/18 政治 日本疫情黑暗內幕曝...有症狀者想檢疫被回這句 00:282020/04/19 生活 CDC污染 美延遲新冠測試釀大禍 07:482020/04/19 國際 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... 09:062020/04/19 兩岸 邀台灣加入聯合國 請願連署差3萬達標 09:542020/04/19 政治 政治熱門新聞 確診官兵台南上直銷 黃偉哲憂疫情擴大：這周將決定是否封城 - 政治 吳斯懷又再被推爆！批踢踢嚇壞了 - 政治 陽奉陰違？國防部這個舉動 政院高層震驚！ - 政治 宜蘭縣收治新冠肺炎確診若達186人 恐宣布封城 - 政治 稱敦睦艦隊有機密任務 綠委遭打臉：在唬爛啊 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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