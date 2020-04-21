國民黨立委曾銘宗今日於院會表示，新冠肺炎特別預算，原先行政院提600億，後來希望追加至2100億。而昨天朝野協商時，上午協商完，睡個午覺，下午回來繼續討論時，民進黨就又多要了2100億，最後變成4200億，過程粗糙，實在有夠誇張。

曾銘宗指出，第一波的600億紓困預算，到目前為止執行率只有9％，既然執政黨又多要了這麼多錢，也在人數優勢下預算都通過了，那就快點執行，讓超過146萬家中小企業、900萬勞工能快點得到協助。

(中時 )