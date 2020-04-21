海軍爆發新冠肺炎群聚感染，累計確診27例，目前感染源仍待釐清，就怕感染持續擴大。台灣大學公共衛生學院兼任教授、台灣公共衛生促進協會顧問金傳春指出，國防部希望18.9名萬國軍能進行普篩，她給3點建議，就怕醫檢師瞎忙。

國防部副部長張哲平表示，贊成對疫調足跡高危險群進行篩檢，包含一般民眾與軍人，以減低疑慮，但也強調，不是全國陸海空三軍。

金傳春在臉書表示，國防部接受質詢時說，希望能進行普篩，她建議：

1.此艦及其相關人員與接觸者先全部採檢，病毒核酸與抗體全測。

2.自第一起病例往前推2周，至下鑑那周的所有曾休假官兵，也採檢檢測病毒核酸與抗體。

3.待(1)+(2)數據出來，再進行鑑上與軍營時間空間分布及疫調，三方面比對分析，再慎下決定。

金傳春指出，國軍的風險應不會波及18.9萬國軍，別讓醫檢師瞎忙，重要的是這些檢體可統籌給研發的學界與公司，一起努力整合測試，也可明白各試劑的敏感度、特異性與症象預測值，讓台灣研發走向國際貢獻，危機變轉機。

（圖／摘自金傳春臉書）

(中時電子報)