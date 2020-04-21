海軍敦睦艦隊今天再增3人確診，但發病時間已經很久，一採卻是陰性，直到二次採檢才陽性，對此中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，和採檢的時間有關，因為發病較久後會出現「時陰時陽」的狀況，跟採檢的時間點有關。

海軍敦睦艦隊其中的磐石軍艦群聚案件再擴大，今天新增3例，分別為兩男一女均為敦睦艦隊(磐石艦)實習生及軍人，國內累積個案達423。三人分別都是一採時都是陰性，到了集中檢疫所二次採檢才確診。

張上淳表示，這次的檢驗結果，是比較早期被召回的時候，知道有症狀到醫院去，醫院檢驗一採是陰性，因為官兵的症狀算是輕不會放過通常醫院會在二採，二採陽，這樣的狀況判讀，我們認為可能當時發病到某個程度，就會有時陰時陽的狀況，我們判斷他已經到了十音石羊的時候，所所以才會這樣。

張上淳表示，跟採驗的時間點有關，但通常多數的病例都是發病沒多久就就看診採驗，就會比較容易陽性，

張上淳說，發病第一週病毒量高，檢驗出陽性是比較容易的，二到三週後在船上長久的時間，十八號才被召回的時候已經進入時陰時陽的狀況導致。

(中時 )