新冠肺炎肆虐,各國政府除致力控制疫情外,唯恐經濟活動遲滯,推出不少振興措施。在台灣,執政黨喊出酷碰券,國民黨鼓吹發放現金。前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳沖憂國憂民,今天再次建言,為避免政策美意遭圖利之譏,數位時代發消費券,可以請支付業者,甚至銀行業者共襄盛舉,尤其現在QR Code已普遍到夜市、攤販,線上可加值,線上可消費,不如趁此機會為QR Code訂立統一規格,納入願參與的業者,甚至成立類似之共保機制,才不枉疫災之後整體社會付出代價,並對振興經濟提供助力。

此外,陳沖也建議政府在數位時代,簡併各種身分的補助,可思考全民基本所得。

陳沖表示,目前政府振興災後經濟,構思發酷碰券,並搭配電子支付推動非現金社會,雖頗有數位時代的意味,但據媒體報導的規劃,僅指定台灣四家支付業者(台灣Pay、街口支付、Line Pay及Pi拍錢包)的消費支付,才能有消費回饋,而遭綁特定業者圖利的爭議。

陳沖回憶,猶記十二年前,政府為因應金融海嘯,決定發行消費券,當時他擔任民營金控董事長,對消費券的發行方式曾有所建言,應邀於2008年夏季赴經建會消費券會議提供看法。當時建議是發行記名虛擬帳戶卡,發行費用由銀行負擔,每人一張。補助款直接撥入網路帳戶(不必另外開戶),事後如有其他政府撥款,或者民間匯款,均可利用此一卡片(帳戶)。國民用錢消費時,可利用全國已裝設之POS機,未裝設者銀行也願義務協助裝機,雖普及性稍差,但對誠實納稅店家有些鼓勵,對往後稽徵也有幫助。這個政府不必負擔費用,頗有前瞻性的提案,可惜未獲採納(可能是野心太大),結果還是發行紙本的消費券。最近看到澳門疫情振興措施,發放以消費卡形式的電子消費券,恰與個人在十二年前所建議的方案類似。

陳沖認為,長遠來看,其他政府的補助款,也可利用此一方式,例如前些日子熱議的全民基本所得就可利用此一數位消費券管道來發放。全民基本所得教宗方濟各的復活節公告中表示,在疫情嚴峻之時,應是考慮實施全民基本收入(UBI)的時刻,以保護在此次疫情中受到影響的勞動階級(Pope Francis says it might be 'time to consider a universal basic wage' in Easter letter)。據報導,許多國家正在嘗試短期的全民基本收入政策來因應疫情造成的失業問題以及經濟損害。西班牙正計畫發放現金,提供民眾一個短暫的社會安全網,度過疫情。

(時報資訊)