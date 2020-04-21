記憶體封測廠力成（6239）今（21）日召開線上法說，公布2020年首季自結財報，合併營收188.11億元，僅季減2.6％、年增達30.3％，改寫歷史次高。毛利率19.8％、營益率13.9％，低於去年第四季21.6％、16％，優於去年同期16.2％、10％。

在營收規模及本業獲利能力同步持穩高檔下，力成2020年首季歸屬母公司稅後淨利16.33億元，雖季減21.6％、仍年增達55.1％，創近9年同期高點。每股盈餘（EPS）2.1元，低於去年第四季2.68元、優於去年同期1.36元，改寫同期新高。

觀察力成首季各業務狀況，占66％的封裝業務營收季減4.3％、但年增達32.5％。占23％的測試營收季減1.4％、但年增19.9％。占11％的系統級封裝與模組（SiP/Mudule）營收季增5.9％、年增達42.2％。

以首季產品業務狀況觀察，占40％的Flash營收季減4.7％、但年增達50.5％。占26％的邏輯營收季減0.4％、年增達23.3％。占23％的DRAM營收季減4.9％、年增5.9％。占11％的系統級封裝與模組營收季增5.9％、年增42.2％。

力成首季營運淡季不淡，財務長暨發言人曾炫章表示，主因客戶固態硬碟（SSD）及邏輯產品需求維持高檔，後者主要受惠子公司超豐表現強勁。而NAND Flash、邏輯、系統級封裝與模組產品因客戶製程演進，亦帶動營運成長動能。

(時報資訊)