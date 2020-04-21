竹市議員捐贈酒精協助防疫 16:162020/04/21 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市議員陳啟源（右）21日捐贈2000瓶防疫酒精，由身兼東區里長聯誼會會長的成功里長林俊縢（中）代表接受。（陳啟源提供／陳育賢新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市議員陳啟源（前中）21日捐贈2000瓶防疫酒精予東區里民。（陳啟源提供／陳育賢新竹傳真） 因應新冠肺炎疫情蔓延，新竹市議員陳啟源近日整合新竹牛埔勝安宮的酒精防疫物資，21日於東區區公所前捐贈2000瓶防疫酒精，由身兼東區里長聯誼會會長的成功里長林俊縢代表接受。 陳啟源指出，日前牛埔勝安宮已提供1萬2000瓶防疫酒精予多所公立學校、社服團體及鄉親外，勝安宮主委陳成勳得知其他行政區也有需求，特別再動員志工，整合可用物資，今天委由他代表捐贈給東區里長聯誼會，再發放給轄區內有需求的團體及居民。 (中時 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #武漢肺炎 #covid-19 #台灣 #新竹市 #酒精 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 慰勞員警防疫 徐耀昌贈獎勵金 04:102020/04/17 地方新聞 亞諾法攜台廠 製造新冠快篩劑月目標25,000人 11:472020/04/17 財經 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 防疫酒精有米香 台菸酒：原料是台灣糙米 15:582020/04/17 財經 連柯文哲也不再說武漢肺炎！ 羅智強「為他喝采」一句話問蔡 11:052020/04/18 政治 守護移工 多國語言宣導防疫 04:102020/04/20 地方新聞 英寶萊娛樂 捐贈防疫物資 04:102020/04/21 投資理財 台灣糙米改製酒精 消毒效果優 04:102020/04/21 投資理財 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 國防部缺席指揮中心記者會 陳時中回4字原因 - 生活 新加坡疫情失守 網嘆：這原因讓台灣人瞬間尷尬 - 生活 133萬勞工受惠！3萬補助現金來了 20日起受理申請 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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