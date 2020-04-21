新竹市議員陳啟源（前中）21日捐贈2000瓶防疫酒精予東區里民。（陳啟源提供／陳育賢新竹傳真）

因應新冠肺炎疫情蔓延，新竹市議員陳啟源近日整合新竹牛埔勝安宮的酒精防疫物資，21日於東區區公所前捐贈2000瓶防疫酒精，由身兼東區里長聯誼會會長的成功里長林俊縢代表接受。

陳啟源指出，日前牛埔勝安宮已提供1萬2000瓶防疫酒精予多所公立學校、社服團體及鄉親外，勝安宮主委陳成勳得知其他行政區也有需求，特別再動員志工，整合可用物資，今天委由他代表捐贈給東區里長聯誼會，再發放給轄區內有需求的團體及居民。

(中時 )