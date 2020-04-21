今年第一季台灣車市逆勢成長，進口車表現更加強勢。德系豪華進口車品牌保時捷今年第一季台灣共交車847部，較去年同期成長68%，呈現逆勢成長之態勢。

受COVID-19新冠肺炎疫情影響，2020年第一季保時捷於全球交車總計53,125部，較去年同期下降5%。品牌旗下最受歡迎車系為Cayenne與Macan，分別交車18,417及15,547輛。最新世代911車系同樣受青睞，第一季全球交車達8,482部，較去年同期成長16%；去年全新上市的保時捷首款純電跑車PorscheTaycan，2020年1至3月交車數達1,391部。

相較於全球低迷景氣，2020年第一季台灣市場逆勢成長。1至3月交車達847部，較去年同期成長68%。此外，台灣保時捷自2019年導入的保時捷財務服務，提供台灣消費者多元化彈性財務方案，今年第一季的選用率成長達兩倍以上，創推出以來的最高紀錄。

全球來看，受疫情影響，2020年第一季保時捷於全球交車總計53,125部，較去年同期下降5%。保時捷德國原廠銷售與行銷的執行董事Detlev von Platen表示，保時捷並非唯一受新冠肺炎疫情影響的品牌，現在更應與全球合作夥伴齊心協力，針對局勢的變化，攜手團結妥善因應。渡過極具挑戰的第一季，目前保時捷在優先保護員工、經銷夥伴與車主健康的前提下，積極準備重啟生產線。

今年第一季，美國仍是全球最高銷量市場之一。保時捷全球主力市場之一的美國銷售量達11,994輛。德國與歐洲市場交車數分別為5,214部與16,787部。亞太、非洲與中東地區整體市場銷售22,031部。

(時報資訊)