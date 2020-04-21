游男刊登詐騙廣告，以1萬元販售二手電腦。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

動物森友會詐騙頻傳，警方呼籲民眾小心。（警方提供／胡欣男台北傳真）

電玩遊戲「動物森友會」日前推出後十分火爆，四處缺貨一片難求，原價1980元也被炒至3000元，29歲游姓男子看準機會成立詐騙集團，在網路上刊登「動物森友會，清倉出貨1片1950元！」，有民眾一時不查，先後向他下單匯款，這才驚覺被騙，警方日前逮捕游嫌，發現他用這招至少騙了30人，獲利超過50餘萬。

警方日前接獲民眾報，指稱因為想買熱門游戲，在網路上遭人詐騙，初查竟有30多人上當，經循線追查IP，鎖定住新北市蘆洲的游男涉有重嫌。

北市刑大科技偵查隊16日前往游的住處逮人，現場另查扣電腦、水機等證物，發現遊除了「動物森友會」外，另也刊登「任天堂Switch」遊戲機、主機遊戲特別版同綑包、二手電腦主機等商品行騙。

警方指出，游男3月以來至少詐騙50多人，得手60多萬，犯嫌供稱因為無業缺錢，才會想在網路上騙人，其實手上根本沒有任何商品，警方偵訊後依詐欺罪將他送辦，因有共犯在逃，游男後遭台北地院裁定羈押。

北市刑大呼籲，民眾網路購物應提高警覺，有些熱門商品的價格太過便宜就可能有詐，遇可疑狀況，況可撥打165反詐騙專線查證，切勿貪小便宜而因小失大。

(中時 )