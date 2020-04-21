日前低溫霜害，造成台中大梨山地區的茶葉、水蜜桃、甜柿、梨及蘋果等農作物嚴重受損，行政院農業委員會20日公告，梨山地區為低溫農業天然災害現金救助地區，果樹每公頃9萬元、茶每公頃5萬元，請農民即日起至4月30日攜帶相關證件向和平區公所提出申請。
目前正值梨山春茶採收前夕，也是當地甜柿、水蜜桃、蘋果及梨等水果花芽分化、開花與結果期。4月13日低溫來襲，梨山多處果園傳出霜害，農業局立即會同農糧署、台中區農業改良場、茶葉改良場及和平區公所等單位勘查，確認損害率均達到救助標準。
台中市農業局表示，凡位於和平區七卡段等38地段合法栽培的茶、水蜜桃、甜柿、梨及蘋果等農田，災害損失率達20％以上，即可申請現金救助，果樹每公頃9萬元、茶每公頃5萬元。
和平區公所將依《農業天然災害救助辦法》規定，受理農作物損失現金救助申請，請受災農民即日起至4月30日，攜帶國民身分證、存款簿、土地登記謄本，向和平區公所提出申請。申請人非為土地所有權人者，並應檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書。
(中時 )
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