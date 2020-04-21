我們只有一個地球！明天就是2020年4月22日，適逢世界地球日50週年，Discovery推出「一件好事救海洋」行動，邀請全民參與「#我有多垃圾」網路串聯開箱活動，公開一日垃圾，鼓勵從垃圾減量反思如何透過一件小事讓地球、讓海洋變得更好，TLC當家金鐘主持Janet、大霈，攜手超世代全能音樂潮人小宇 宋念宇三位藝人打頭陣，分享生活中如何做環保，揪粉絲一起來當個「不那麼垃圾的人」！

Discovery「一件好事救海洋」行動開跑！當家主持Janet、大霈首度與小宇攜手保育海洋生態。（Discovery頻道 提供）

當全球因新冠肺炎疫情延燒時，氣候變遷議題似乎沒有往常那般關注，然全球暖化如不改善，其影響也是其深遠。救海洋＝救地球！ Discovery《海洋守護者保羅沃森》地球日首播今年世界地球日以「氣候行動」作為探討主軸，海洋不僅是地球的氣溫調節器，也是地球上最大的碳庫，為地球上的生物提供氧氣、吸收二氧化碳與熱量、調節氣候，如果地球上沒有海洋，全球升溫速度將以倍數增長！

愛地球、護環保，要開始多用毛巾、手帕來取代！（Discovery頻道 提供）

但海洋抵禦人類破壞的能力是有限的，資源的過度開發以及海洋汙染，正造成海洋生態系統日趨惡化，Discovery即日起展開「一件好事救海洋」呼籲行動，攜手公益夥伴玉山銀行及南港輪胎為海洋發聲，透過Discovery、TLC、動物星球頻道的鏡頭與觀點，紀錄了海洋的真實面貌、珍貴的生態畫面、嚴重的塑膠災難，盼透過節目觀眾們不再因為對海洋不了解、不認識而漠視海洋保育的重要！

在世界地球日的前一天，Discovery頻道也號召旗下頻道主持群開直播，宣導氣候環境變遷之重要。旅遊節目主持人Janet身兼「一件好事救海洋-海洋守護總召」，她和李霈瑜(大霈)不藏私公開平日垃圾減量、重複使用的秘方，小宇更獲邀擔任「一件好事救海洋-聲援團長」，創作公益曲《臉》，把地球比喻為在乎的人，感同身受”她”如今令人心疼的殘破與骯髒，動人美聲配上Discovery鏡頭下美麗與哀愁的地球景象，觸動人心。

緊扣著地球的命脈-「海洋」，Discovery集團旗下三頻道-Discovery頻道、TLC旅遊生活頻道及動物星球頻道攜手公益夥伴-玉山銀行、南港輪胎率先為海洋發聲，系列精彩節目引領觀眾去思考、去改變人類與海洋共存的模式，喚起社會大眾環境保育意識，反思物品以環保材質取代的可行性，用行動實踐「生活中淨海」。

《海洋守護者保羅沃森》探討環保、海洋！被割去魚鰭的鯨魚，只能默默沈入海底、靜靜等待死亡降臨。（Discovery頻道 提供）

世界地球日當天晚間10點將由《海洋守護者保羅沃森》揭開序幕，透過獲獎無數的紀錄片導演萊斯利契爾考特，看保羅沃森這富有傳奇性且爭議不斷的海洋保育鬥士，為阻止獵殺不惜肉身擋船、以船撞船，即使面臨抹黑、通緝仍義無反顧，勇猛捍衛海洋物種與資源！

史上最狂海洋保育鬥士， 以肉身擋船涉的氣魄！《海洋守護者保羅沃森》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)