Jabra今日發表Evolve2 系列，是統一通訊 (UC) 耳機Evolve 系列的第二代產品，專為提升辦公生產力而設計。系列產品包括了 Evolve2 85、Evolve2 65和Evolve2 40。而另外發表Speak系列的新產品Speak 750揚聲器，採用全雙工音頻系統(Duplex Audio)，專為提升小型會議的通話品質而設計。Evolve2系列以及Speak 750揚聲器更與所有業界的整合通訊平台合作，同時更通過Microsoft Teams認證。

自Jabra 於2014年首次發表Evolve系列後，辦公室工作內容已有大幅的改變。工作的複雜度提升與跨部門合作的需求增加，讓商務人士比起專注工作，更常花時間與人合作。這樣的改變增加了工作上的干擾及噪音，因此如何提升工作環境的生產力對於全球的企業而言仍持續為一大挑戰。

除了提升專注力、靈活度和協作體驗，Evolve 2與業界領先的軟體/監控供應商整合，解決了監控及分析整個企業中統一通訊(UC)環境的需求，可讓IT主管和決策者們能夠分析每支Jabra耳機的表現，並快速地找到通訊不良的問題根源，不論是源於Wi-Fi路由器、統一通訊基礎設施還是個別使用者的設定問題。另外，Jabra Xpress軟體 可以簡單又安全地管理耳機，並支援韌體更新和新功能的套用，使IT部門的工作更加輕鬆。

擁有150多年在聲音工程的經驗，Jabra在聲音工程學上擁有可信賴的成績。相較於現有的Jabra Evolve系列，新的旗艦產品──純數位耳機Evolve2 85透過數位混和主動降噪技術提升50%抗噪能力，且使用記憶海綿耳罩隔絕外界干擾。透過提升40％的聲音傳輸並降低兩倍音頻干擾，降低其他外界聲音干擾，並將通話集中於使用者聲音。透過配備的10個麥克風，即使在最吵雜的環境都能確保聲音清晰度並達到主動降噪功能。

本系列產品在雙耳罩上均具有360度可見Jabra獨有的忙碌中顯示燈，選擇專注工作模式能自動且清晰地發出信號，確保你一整天都不會受到干擾。另外，系列中的無線耳機皆可以與行動裝置連接，透過Jabra Sound+ App可達到個性化且充分應用的聲音體驗。

由左至右為The Evolve2 85、The Evolve2 65、The Evolve2 40耳機。(Jabra提供／黃慧雯台北傳真)

Evolve2 系列新推出三個型號頭戴式耳機

The Evolve2 85擁有數位混合的主動降噪技術(ANC)，並配備10個麥克風 : 包含兩個於整合性隱藏式麥克風杆當中，八個位於備有柔軟記憶棉耳墊和符合人體工程學的耳罩裡，40MM喇叭讓使用者沉浸於音樂中。最新的音效編解碼技術讓Evolve2 85得以在續航力(最高37小時)、穩定連線(無線連線達30公尺)與音效處理表現上都領先一步，可享受最高達37小時的無線續航力。

The Evolve2 65 有三個麥克風，其中兩個在麥克風杆當中，一個在右邊耳罩中。Evolve2 65使用強大且防漏音的40MM喇叭，耳罩更是採用記憶泡棉材質和全新的角度設計，提供更好的被動式抗噪效果，兩邊耳罩上更設有360度可見的忙碌中顯示燈。這款耳機擁有最高37小時的續航力，提供了比現有的Evolve 65大三倍的藍牙無線連接距離，可直接連結語音助理。

The Evolve2 40 是有線版的Evolve2 65，但同樣擁有Evolve2 65的強大40mm喇叭、360度可見Jabra獨有的忙碌中顯示燈、語音助理功能、舒適度和使用者體驗。此外，同樣也具備 Open Office 認證，擁有最高37小時的續航力，無線連線達30公尺，提供了比現有的Evolve 65大三倍的藍牙無線連接距離，無論在辦公室或是在路途上皆十分合用。

Evolve2 85 和Evolve2 65 搭配有Jabra最新的藍牙適配器 -Jabra Link 380，支援使用USB-C或是 USB-A .

本系列產品設計專用的微軟 Microsoft Teams按鈕，可以即時連線上同事和會議。在這些版本當中，耳機上的特殊狀況LED指示燈可以依據不同情況，例如: 錯過一通來電或會議時，而發出不同訊號。

Speak系列新產品Speak 750是為提供更好的小型會議體驗而打造，採用全雙工音頻系統(Duplex Audio)，允許會議兩方對話內容進行同時雙向音訊傳輸，說話的同時也能夠接收對方的發言，讓會議如同親臨現場般對話流暢。Speak 750推出微軟 Teams版本和統一通訊 (UC) 版本，皆可以讓企業可以即連即用，透過USB或是藍牙即時連接筆電、手機或平板，最多可一次配對8台裝置，且能同時連線使用2台裝置，隨時保持連接。

Speak750的微軟Teams版本有設計專用LED按鍵，當有需要加入通話或有人聯繫時將顯示通知，只要點擊一下，就能夠進入微軟 Teams中的會議。而統一通訊 (UC) 版本則與所有業界領先的整合通訊平台相容，可連接Siri, Google Assistant 等語音助理。

(科技)