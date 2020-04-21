日前有研究顯示，如果沒有疫苗誕生，新冠肺炎疫情恐怕需緊繃至2022年！但現在出現一線曙光！兩大國際藥廠賽諾菲和葛蘭素史克宣布，雙方已簽署合作意向書，使用兩家公司的創新技術開發新冠肺炎佐劑型疫苗。

賽諾菲將提供DNA重組技術製作新型冠狀病毒棘狀蛋白(S protein)抗原，這項技術與病毒表面的蛋白質產生了精確的基因配對，並且抗原的DNA序列已被結合到桿狀病毒表達系統的DNA中。桿狀病毒表達系統也是賽諾菲在美國核准用於重組流感疫苗。

在這次合作中，葛蘭素史克將貢獻其在疾病大流行期間已被證實的佐劑技術。在傳染病流行情況下，佐劑的使用特別重要，因其可以減少每劑疫苗所需的疫苗蛋白量，以生產更多的疫苗劑量，有助於保護更多的人。

兩家公司計劃在2020年下半年啟動第一期臨床試驗，如果成功，考量上市審查機制，力爭在2021年下半年完成開發所需的工作。兩家公司已經成立了一個聯合工作小組，由賽諾菲疫苗全球主管David Loew和GSK疫苗總裁Roger Connor共同主持。該工作小組將尋求從兩家公司調配資源，尋找一切機會加快候選疫苗的開發。

候選疫苗預計將於2020年下半年進入臨床試驗，若順利進行將在2021年下半年上市。

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(中時電子報)