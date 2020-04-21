美女營養師高敏敏產後憑藉均衡飲食、規律運動迅速恢復姣好身材，獲得不少粉絲稱讚，高敏敏自豪說：「我在生女兒之前身材更好！」她曬出平時的運動照時，將HERMES、GUCCI、LV、CHANEL等眾多國際名品包款作為背景，著實令人無法忽視，讓眼尖網友留言驚呼：「一台車（藏）在這裡嗎？」粗估名牌包牆逾百萬，成為倩影中的意外亮點。

高敏敏產後不到1年已恢復玲瓏有緻身材，每天都會運動的她，近日疫情影響，由健身房改至家中運動，她說：「每天運動至少1小時，如果當天沒那麼忙碌的話，運動量會持續2小時。」透過有氧、TABATA（高強度間歇運動）、核心訓練，讓她加快消耗體脂肪的速度。高敏敏透露在剛入門TABATA（高強度間歇運動）時只能跳一首歌的時間，經過不斷訓練越跳越上手，而女兒小蜜瓜在她運動時，會在一旁跟著音樂擺動，還會攀爬到她身上討愛的抱抱，她打趣說：「女兒真會撒嬌、節奏感也不錯，長大說不定是舞蹈高手呢！」

高敏敏透露和老公之間的關係，因女兒小蜜瓜感情一天比一天還濃密，她甜說：「老公每天都稱讚我好美，他也是我最棒的攝影師。」至於是否考慮趁著近日減少外出活動，趕緊拚第2胎好讓女兒有個伴？高敏敏則認為孩子的成長只有一次，且夫妻間都有共識不願錯過孩子的成長，所以目前仍以陪伴小蜜瓜為主，高敏敏笑說：「我跟老公是隨緣啦！懷孕這件事可遇不可求，反倒是婆婆比較急。」

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高敏敏因疫情在家健身。（圖／艾迪昇提供）

(中時電子報)