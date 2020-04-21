為協助高雄市高中職以下學校防疫，國民黨議員陳玫娟促成左營區福山里里長葉德龍與生化、環保科技業者莊寶堂捐贈全市386所學校約4.6公噸的二氧化氯消毒液，與校園共同加強環境消毒。希望藉由捐贈消毒液，為校園師生的健康把關，將病毒杜絕於校門外。

高雄市長韓國瑜特地在21日親自頒贈感謝狀，感謝陳玫娟促成葉德龍與企業善舉，協助高雄市校園對抗疫情，韓國瑜表示，目前疫情嚴峻，防疫物資難取得，此時刻為校園共同獻出愛心，捐贈二氧化氯消毒液，加強校園消毒等防疫工作，可讓師生安心就學。

教育局長吳榕峯表示，二氧化氯是無毒又可以消滅新冠肺炎的環保科技消毒液，葉德龍及莊寶堂如此慷慨，捐給高雄各校12公升的二氧化氯消毒液，這個善舉不只讓大家明白高雄市民對市府團隊的防疫工作的認同與支持，也大大減輕校園的防疫物資壓力。

陳玫娟表示，雖然高市府防疫超前部署，但因為海軍敦睦艦隊疫情爆發，讓許多家長擔心孩子在校園群聚遭受病毒感染，相當感謝企業願意捐贈當前校園最需要的消毒液，讓校內每個角落都可以完整消毒，給孩子們最安全的學習環境，家長們也不需再恐慌。

(中時 )