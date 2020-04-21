廖偉凡與邱碧治過去攜手主持《五燈獎》，風靡街頭巷尾，21日驚傳邱碧治病逝消息，網路還流傳出昔日同學為她製作的追思影片，昔日搭檔廖偉凡21日被問到此事表示：「我早上被詢問電話嚇醒，一直禱告，真的很難過，《五燈獎》有一個群組，我也上群組去問，一直到現在都沒人知道，沒人可以證實，真的希望它是錯誤消息。」

廖偉凡最後一次看到邱碧治是在1年多前的聚餐，「我們都會彼此聚聚，那一次剛好人比較多，她當時看起來很好，中間我們偶爾也會在LINE上，彼此問好。」他早上努力為她禱告，希望昔日戰友仍平安，「我們沒辦法去證實，我也沒有她先生的手機。」他過去對邱碧治印象最深刻的一件事，就是在《五燈獎》當紅時，對方毅然決然為孩子移民出國，「我直接說：『妳瘋了！』那時候收視率非常好，但她為了孩子教育決定放下工作。」

但邱碧治的努力是有回報的，廖偉凡表示：「她兒子非常爭氣，邱那時開會還笑說孩子當兵，自己也要搬到兵營附近，結果她兒子不但沒待在國外，還主動回來當兵，回到台灣更成功開發自己的事業，是非常成材的孩子。」他也解釋許多人認為《五燈獎》因收視慘澹收攤，其實是因為老闆生病，他本來想接手節目，但因版權談不攏才作罷，「《五燈獎》播出40年，中間經過《霹靂遊俠》李麥克跟菲哥（張菲）的夾殺還是繼續播，收視怎麼可能不好。」

(中時 )