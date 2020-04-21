拜台灣防疫有成所賜，中華職棒成為全球第一個開打的職棒聯盟，也因此引起許多外國媒體的注意，而在看完第一週的賽程後，不少外媒紛紛撰文表達對比賽的看法，其中知名數據網站《FanGraphs》作家傑菲（Jay Jaffe）就發表一篇文章，內容就是看完中職比賽的心得。

傑菲先是提到自己對胡金龍有深刻印象，過去也多次寫過他的文章，當年他預測胡金龍有能力成為金手套、打擊率超過3成的球員，也是因為對胡金龍的迷戀，加上現在全世界剩下台灣有棒球比賽可以看，他開始接觸中華職棒。

不過問題來了，傑菲上週日花了一些時間打算觀看樂天桃猿與富邦悍將的交手，但轉播單位才剛亮出先發名單，傑菲卻是滿頭問號，因為攤開兩隊的先發陣容，一共有7位姓林以及3位姓陳的球員。

傑菲直言：「這對剛開始看的西方觀眾是個難題，有些時候看轉播感覺自己像個剛站上球場的7、8歲小孩，太多超乎棒球規則的資訊感覺很不知所措。但靠著對球賽的熟悉度，我對比賽很放心，即便缺少21世紀的資料搜索，例如看現場比賽、查閱投手每場的投球紀錄，讓我感覺好像在沒有網路的情況下看球。」

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(中時電子報)