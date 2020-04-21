2018年的10月21下午近5時，一輛由樹林開往台東的普悠瑪號列車，在台鐵宜蘭線的蘇澳鎮新馬車站旁發生列車脫軌事故。國家運輸安全調查委員會21日舉行普悠瑪事故調查記者會時提到，列車翻覆時車速是140公里，司機在事故前已經意識到有問題，緊急將電門把手下壓到OFF位置，但已經太遲；運安會根據這項說法做過調查後確認，當時司機並未執行煞車動作。

運安會表示，列車行進中時若主風泵過熱，就會啟動列車自動保護系統（ATP）來讓列車減速，但台鐵的司機員大多不清楚這項功能，一直誤以為是ATP故障。而當下司機員的全部心力都放在排除故障，因此未注意到車輛時速已超速至140公里，又因為司機員稍早已將ATP關閉，導致系統無法自動煞車。雖然司機員在翻車前1秒，有緊急將電門關閉至OFF位置，但列車過大的噸位，加上超速，根本不可能馬上就能減速才導致意外發生。

另外，運安會也從疲勞指數分析，事故列車司機員高度疲勞機會為5.95%，顯示並無過勞因素夾雜其中；調查後也發現，事故發生時列車的4個主風泵中有2個無法運作造成壓力不足，主風泵無法運作主因為有油滲透、造成污化，未來將再確認台鐵與廠商之簽是否有清楚明訂的保固維修合約。

由於社會大眾對於2018年底公布的事故肇因，是多種因素造成，包括主風泵異常、司機員為排除列車異常未依規定進入彎道前減速、ATP被隔離，且列車ATP遠端監視功能未連線等的調查報告仍有疑慮。因此運安會在2019年8月1日掛牌後，對外表示會以嚴謹的科學佐證，重新針對此次意外事故的相關物證與人證等，進行深入了解事故原因及潛在風險。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)