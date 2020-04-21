今年南部地區春雨偏少，民眾憂心水情吃緊，水利署南區水資源局表示，嘉義、屏東目前水情正常；台南、高雄則屬水情稍緊，整體南部地區供水情形尚屬正常穩定。

截至今早7時，曾文、烏山頭水庫合計蓄水量為1億3336萬立方公尺，為莫拉克風災11年來第5高；另外蘭潭、仁義潭水庫今早7時合計蓄水量1024萬立方公尺，為莫拉克風災11年來第6高，蓄水量如同往年一般。

至於以供應民生用水為主的南化水庫，水情較緊，但由於先前從高雄持續送水支援，減緩出水量，節流有成，蓄水率24.53％，是莫拉克風災以來的同期水情排名倒數第2。

時節已進入4月底，即將進入豐水期，水利署南區水資源局已完成所轄水庫各項防汛準備工作，面對即將到來的梅雨及颱風，透過水庫來調節下游河川水量，降低豪大雨可能帶來的財產損失。

另外目前還在新冠肺炎防疫期間，請民眾在保持社交距離或戴口罩的同時，也要記得勤洗手，並持維持節約用水習慣，隨手關閉水龍頭，而且不需要憂心生活及防疫用水問題。

(中時 )