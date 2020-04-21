針對國軍敦睦艦隊傳群聚感染，18日軍方緊急召回軍艦官兵採檢、隔離，台中集合點竟選在人潮川流不息的北區台中一中校門口，防疫車甚至直闖校園，引發反彈。立委莊競程抨擊軍方，將召回檢疫嚴肅課題，當作收假回營等閒視之，簡直兒戲，國防部難辭其咎，必須對國人說清楚講明白。

台中市北區、北屯區選出的立委莊競程表示，防疫視同作戰，應採高規格、嚴謹的防護作為，軍方召回軍艦官兵採檢、隔離，集合點選擇在人潮聚集一中商圈的台中一中，不知錯估情勢，還是缺乏防疫觀念，讓人傻眼。

莊競程質疑，海軍爆發疫情而要召回役男，為何選擇台中一中學校門口？難道在召回檢疫過程沒有跟疫情指揮中心研討召回方式嗎？目前學校也都已經限制外人進入，就是要保護學生，但國防部卻在沒有通知學校或相關單位下，就讓救護車與軍用車直闖校園，他將要求國防部說清楚講明白。

莊競程指出，所有檢疫召集接送過程，不論地點以及如何到達指定地點，都應該與疫情指揮中心討論如何降到最低風險，而不是像這次指定一中商圈這種人多且是學校門口的地點！這不是一般收假回營！這是召回檢疫，攸關人命、戰力存續，不容輕忽。

(中時 )