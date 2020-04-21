新冠肺炎疫情延燒，重創各產業，華航擬從5月1日起實施無薪假，多數勞工為月多休5日至6日、減薪幅度則從15％至25％均有，但部分勞工因為原本薪資較高，雖然實施無薪假，但薪資仍高於4萬5800元，恐怕難以適用勞動部推出的「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」。

據勞保統計，截至今年2月為止，勞退提繳級距高於4萬5800元的人數達167萬8524人，這些勞工若遭實施無薪假恐怕無法申請到勞動部的計畫補助。

據華航日前表示，為降低人事成本，公司將於5月1日起啟動所有國內員工減薪、減班休息方案，包括一級以上正副主管減全薪25％；二、三級正副主管減全薪20％；一般同仁減全薪15％；時薪同仁依原約定每月工時調降15％工時數。

勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，截至今天為止，共有62家事業單位、2086人申請充電再出發計畫；針對高薪者無法申請此事，她坦言，若減損後的薪資仍高於勞保最高投保級距4萬5800元的確無法申請訓練。

至於勞動部另外還提供半數薪資差額的「安心就業計畫」，至今已有逾1100人申請，但若減班休息後的薪資高於4萬5800元，也無法申請相關補助。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，雖然因為華航多數員工原本薪資較高，縱使實施減班休息後，薪資多數仍高於勞保最高投保級距4萬5800元，難以適用勞動部針對無薪假勞工推出的「充電再出發」、「安心就業計畫」等，因此也向銀行討論推出低利信貸，也希望協助勞工度過難關。

(中時 )