華南銀行副董事長林知延（中）被控2013年時找徵信社，在前妻吳欣盈的座車偷裝GPS跟監偷拍，涉犯妨害秘密罪嫌，由台北高院更一審審理，林21日到庭，但原本應當庭對質的告訴人吳欣盈並未出庭。（張鎧乙攝）

華南銀行副董事長林知延，遭前妻、新光金公主吳欣盈指控，7年前在她座車偷裝GPS監控行蹤，高院更一審21日開庭，吳女未到庭但委由律師出庭指控，林知延裝設GPS的行為已構成犯罪，林則做無罪答辯，法官諭知6月24日召開辯論庭。

華南銀行副董事長林知延。林偉信攝

本案導因，林男認為吳女違反婚姻忠誠義務疑似出軌，在2013年他透過律師劉宗欣找徵信社協助，在吳女座車上裝GPS，還跟監偷拍，吳發現後憤而對林等4人提告。

檢方起訴後，台北地方法院認定林在吳的車尾底盤後保險桿裝設GPS，並沒有竊錄車上的非公開活動，而且GPS軌跡紀錄並未用作分析吳的生活型態、出入習慣，不構成妨害祕密，將林等人判處無罪。

但高院認為，吳女的專用座車雖登記在公司名下，但不等於她使用該車 期間放棄自己的隱私權，林男裝設GPS是為了掌握吳的行蹤，了解每日作息、活動及往來對象，供日後有所作為，沒有法律上正當理由， 改判他拘役20天、可易科罰金。

案經上訴後，最高法院認為，高院判決沒有對於跟拍吳欣盈部分為何涉及「非公開活動」構成妨害祕密加以論述，卻在判決結果認定構成犯罪，因此撤銷發回更審。

(中時 )