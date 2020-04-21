高雄市教育局推出的「高雄Smile,美濃Style」立體大小書21日進行發表，全書以客、華、英3語介紹，共計收錄28幅國中小學生優秀的畫作，呈現出美濃之美；市長韓國瑜於市政會議上接受獻書，表示高雄藝術教育、本土教育、雙語教育推廣有成。

教育局長吳榕峯表示，美濃地區有百分之95皆是客家人，因此學校推行客、華雙語教育，教育局突發奇想，詢問學校是否願意跟進英語教育，獲得校方一致認同，才有了目前的客、華、英三語教育。

教育局也安排3位外籍教師在美濃地區9所學校中巡迴上課，讓美濃地區的孩子除了瞭解自身的母語以外，更能和國際接軌，而此次的立體書顯現了美濃的文化和美景，未來將會上架販售，推廣世界。

美濃國小校長楊瑞霞表示，此次的立體書製作中受益最大的就是繪圖的學生，藉由學生畫下美景的過程，可以進一步的瞭解美濃當地的景點歷史，以及其代表的意義，這些都是孩子們常常出現在生活中，卻不曾多留心的地方。

美濃是一個有許多特殊文化的地方，無論是客家藍染，或是油紙傘等傳統技藝，都在書中完整呈現，且這本大小立體書已申請ISBN，往後民眾若想向外國人介紹美濃，就可以持方便收納的小本立體書，透過繪畫分享更為生動。

此次的「高雄Smile，美濃Style」立體大小書總共分為五大章節，其中包含美濃建築、風景名勝、民俗風情和藝術美食五大類，透過孩子的眼睛，認識美濃在地文化，更讓世界知道美濃地區孩子的認真與努力。

(中時 )