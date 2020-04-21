新北市社會局去年獲贈2台早療行動車，安排社工、教保員和職能治療師組成跨專業團隊，提供偏區孩童早療諮詢服務。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市通報發展遲緩兒童共1萬4598人，通報率、通報人數皆為全國最高，新北市社會局去年獲贈2台早療行動車，安排社工、教保員和職能治療師組成跨專業團隊，提供偏區孩童早療諮詢服務，雖正值防疫期間，早療行動車服務不停歇，日前到貢寮仁和宮前廣場，有家長從雙溪帶孩子循線而來，盼提供更完善資訊。

新北市社會局長張錦麗表示，偏鄉地區醫療、早療機構、特教資源不足，即便家長發覺孩童有發展遲緩、注意力不集中等問題，也常因交通不便，降低帶孩童外出篩檢或療育的意願。截至3月底，新北市通報在案發展遲緩的兒童共1萬4598人，約占0至6歲幼童比例6.6％

蘆洲福安宮及李福田去年8月合捐2部早療行動車，社會局委託伊甸基金會及唐氏症基金會管理，藉由社工、教保員或職能治療師組成跨專業的團隊，並在車內設置篩檢設備，定期行駛偏區提供服務。

新北市社會局指出，早療行動車迄今舉辦33場活動，共373名孩童受益，篩檢80位孩童，其中有20名兒童疑似發展遲緩症狀。

家住雙溪的東東（化名）經常注意力不足，媽媽擔心未來進入幼兒園後，難以適應團體生活，日前得知早療專車駛經貢寮，特地騎車載著東東前往諮詢，社工藉由遊戲和玩具評估，發現東東無論是肢體動作、數字觀念和顏色配對等，皆很正常，媽媽才得以放心。

另名5歲的小欣（化名）是早產兒，自幼有學習障礙，走路時單腳會稍微拖地，家長透過早療專車向社工師尋求幫助，由社工提供專業意見、未來就學的特教資源，媽媽表示，小欣有另外接受復健課程，只要有益於小欣的發展，她都會去詢問和參加。

(中時 )