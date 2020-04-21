敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，傳出行政院早在4月9日會議拍板，要求國防部發給國軍人員一天一片口罩，然而，國防部拖到17日才宣布國軍每人每天一片口罩政策，隔天便爆出官兵確診。國民黨立委林奕華質疑國防部早知情，刻意選在公布確診案例前一天提前危機處理，掩蓋國軍口罩政策延誤的疏失。對此，資深媒體人韋安直言，最嚴重的問題，就是行政院的口罩國家隊，把目標產量訂在1500萬，連軍警都無法保障。

據《鏡週刊》報導，行政院4月9日會議拍板，要求國防部依職務類別分別發放14天10片、14天14片的口罩給國軍人員，但有官員爆料，國防部卻未落實，僅針對特殊勤務人員約4萬7,500名國軍發放口罩。

對此，韋安在臉書指出，當初船艦出發的時候，每人配發幾片口罩？就算9日開始配發14天14片，船上的官兵也已經來不及了。他認為，最嚴重的問題，就是行政院的口罩國家隊，把目標產量訂在1500萬，連軍警都無法保障。

行政院發言人Kolas Yotaka回應表示，國防部正在調查，任何漫不經心或隱匿都不能容忍，調查結果一出爐會儘速請相關部會對外說明真相。Kolas指出，除國軍口罩政策會調查，針對磐石艦隊整件事情來龍去脈，包括軍人航程中集回程通報系統，發現確診案例是否有回報，都會逐一確認釐清事實真相，一旦確認調查結果，會請相關部會說明。

(中時電子報)