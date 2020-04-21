青少年表演藝術聯盟所舉辦的「風箏計畫」，邁入第７年，今年「『神的孩子』風箏計畫7.0-青藝盟X民和慈輝畢業公演」特別邀請金曲製作人乱彈阿翔擔任音樂總監，製作主題歌曲，同時錄音發行限量500張EP專輯。並在募資平台上線集資，希望能擴大公眾參與，引起更多人對高關懷青少年議題的關注，所有募資款項的20%為這群特殊境遇青少年的高中職升學獎學金。

阿翔談到參與的初衷其實就是想做一點不一樣的事，他表示，以往做歌都是一個人的工作，現在是一群人一起進行，對他來說和不同領域的人工作也會擦出不一樣的火花，是一個很好的挑戰。社會和人文關懷也是阿翔想用音樂達成的事。他說，音樂產業追求的普世目標，對現階段的他已經沒什麼吸引力，他反而想將自己儲備的能力用在更被需要的地方，才能充分體現它的價值。「說回饋不敢，只能說我覺得好好地在另一個地方經營，讓更年輕的朋友一起參與，讓更多人知道這件事情(風箏計畫)。」他笑笑地說，覺得這樣的感覺很好。

他特地到嘉義民和國中錄音，把孩子們的聲音，原汁原味的加進歌裡面，南下錄音後，他發現這群所謂大人們困擾的「特殊境遇青少年」，比同年紀孩子來得聰明和成熟，這些特質如果用到好的地方，一定能夠加倍成長。

接著他說，「聽到Demo時會很感動，那個穿透力是成人無法做到的!孩子們給的真誠是百分之一百，給人的能量也是百分之一百，在錄音時，孩子們並沒有所求，不同成人唱歌時所思考的目的性，當孩子們沒有顧慮時，歌聲的能量會是最大的，給人的感動也是最直接、最真誠的。

「我們把平台做出來，讓他們能站在舞台上，那一剎那，我就覺得足夠了。」阿翔說，未來怎麼發展，小朋友可以自己做選擇，「但也許是種下一個種子，讓他們得到啟發，過幾年他想回來繼續做這件事，這樣就夠了。」他希望自己幫這些孩子做的音樂能對社會有些幫助，可以激發某個人遺忘很久的事情，讓某些人在某些時候聽到，並找回那個遺忘很久的自己和某些特質，也希望這些孩子們能夠做自己想做的事，並且藉由孩子們的演出，讓更多人關注特殊境遇的青少年。

乱彈阿翔受邀擔任風爭計劃7.0音樂總監。（青少年藝術聯盟提供）

(中時 )