6／6罷韓投票受影響？指揮中心：沒太大問題 15:212020/04/21 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 投票示意圖。（圖/本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 磐石艦群聚感染持續擴大，中央流行疫情指揮中心日前開始擬定三階段社區傳播防疫措施，全力防堵疫情擴散，繼清明連假各景點人潮爆滿後，針對五一連假指揮中心的因應措施各界都相當關心，今指揮中心指出，目前已有夜市商圈、風景區啟動人流管制，目標是要讓民眾不管是連假或平常假期都可以出門，並達到安全社交距離。 除此之外，五一連假後將迎來六月六號的罷韓投票，指揮中心強調，今年二月、三月、四月各地方其實都有大小的補選，相關的防疫作為以操作過多次，因次針對罷韓投票的相關防疫作為，應不是太大問題。 (中時 ) #指揮中心 #罷韓投票 #問題 #針對 #五一連假 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》防疫失敗 軍方與指揮中心難卸責 23:592020/04/19 政治 敦睦艦隊召回744人採檢只花1天半 指揮中心：最大挑戰 07:512020/04/20 生活 敦睦艦隊24例確診 指揮中心：仍在釐清感染源 15:292020/04/20 生活 敦睦艦隊染疫！國民黨要求國防部周三報告 15:432020/04/20 生活 海軍成防疫破口 韓國瑜籲中央思考51連假怎放 18:332020/04/20 生活 籲員工勿前往熱門景點 金控防疫 超前部署五一連假 04:102020/04/21 金融．稅務 提升中央層級 整合地方後援 04:102020/04/21 政治要聞 陸五一連假登熱搜 補償性旅遊要來了？ 09:412020/04/21 兩岸 最懂作戰的軍方卻無視指揮權！施文儀喊11字 13:502020/04/21 政治 國防部缺席指揮中心記者會 陳時中回4字原因 14:182020/04/21 生活 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 時事 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 國防部缺席指揮中心記者會 陳時中回4字原因 - 生活 133萬勞工受惠！3萬補助現金來了 20日起受理申請 - 生活 新加坡疫情失守 網嘆：這原因讓台灣人瞬間尷尬 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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