磐石艦群聚感染持續擴大，中央流行疫情指揮中心日前開始擬定三階段社區傳播防疫措施，全力防堵疫情擴散，繼清明連假各景點人潮爆滿後，針對五一連假指揮中心的因應措施各界都相當關心，今指揮中心指出，目前已有夜市商圈、風景區啟動人流管制，目標是要讓民眾不管是連假或平常假期都可以出門，並達到安全社交距離。

除此之外，五一連假後將迎來六月六號的罷韓投票，指揮中心強調，今年二月、三月、四月各地方其實都有大小的補選，相關的防疫作為以操作過多次，因次針對罷韓投票的相關防疫作為，應不是太大問題。

(中時 )