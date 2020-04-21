新冠肺炎疫情肆虐全球，各國幾乎淪陷，人心惶惶，美國一名護理師派克（ JessicaPeck ）在推特上分享了一張新冠肺炎採檢過程的圖片，必須用一根細長的棉籤，伸入被採檢者的鼻腔底部，看起來相當不舒服，也讓許多網友看了嚇得直呼「不敢出門了！」

美國護理師派克在推特上分享一張圖片，上面模擬了替病患採檢新冠肺炎的整個過程，派克寫道「這是一種如何去檢驗你有無得到新冠肺炎的方法」，只見圖片中病患微微仰頭，採檢人員使用一根細細常常的棉籤伸入病患的鼻孔，並且直達入鼻腔最底部，約「半顆頭」的深度，光是用想像的，就能感受到相當不舒服。

（圖／翻攝推特）

派克表示，若是不想接受這樣的採檢過程，就要好好遵照醫師建議，盡量待在家中。臉書粉絲團《肯腦濕的人生相談室》也分享此圖片，網友看到後紛紛留言表示「以前得流感的時候做篩檢就是這樣，痛到立刻飆淚」、「這時候真的是頂到底了」、「痛到直接人生跑馬燈」、「好我乖，不出門了」。

（圖／翻攝臉書肯腦濕的人生相談室）

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(中時電子報)