韓國遊戲公司「Hound13」旗下的3A級動作RPG手遊《Hundred Soul百魂戰記》，21日宣布首次推出聯動企劃，攜手人氣遊戲《龍之谷》合作串聯，邀請救世主與副官一同化身為《龍之谷》的古代英雄，協力拯救奧羅拉大陸，相信將能激發出更多不同的趣味火花！

《Hundred Soul百魂戰記》最新聯動！龍之谷時裝登場！（影片取自YouTube/Hundred Soul百魂戰記）

聯動時裝正式上線 重溫《龍之谷》屠龍傳說

即日起至5月12日，《Hundred Soul百魂戰記》與《龍之谷》正式推出聯動時裝，同步釋出展示影片，《龍之谷》的古代英雄「杰倫特」、「亞勒詹達」、「那溫」、「卡拉律」以及最受歡迎的嚮導「艾琳」都將降臨《Hundred Soul百魂戰記》世界。

而救世主與副官「娜絲瑞」、「凱倫」、「菲力帕」除了可以換上《龍之谷》專屬時裝之外，還可以進行「龍之谷活動」獲得「幻影殿堂鑰匙」等珍貴道具。

更多關於《Hundred Soul百魂戰記》的精采活動與內容皆會在官方粉絲團釋出，敬請密切追蹤官方粉絲團訊息。

救世主「凱伊」化身杰倫特（圖／智凡迪 提供）
救世主「凱伊」化身杰倫特（圖／智凡迪 提供）
救世主「愛黛兒」化身亞勒詹達（圖／智凡迪 提供）
救世主「愛黛兒」化身亞勒詹達（圖／智凡迪 提供）
副官「娜絲瑞」化身那溫（圖／智凡迪 提供）
副官「娜絲瑞」化身那溫（圖／智凡迪 提供）
副官「凱倫」化身卡拉律（圖／智凡迪 提供）
副官「凱倫」化身卡拉律（圖／智凡迪 提供）
「菲力帕」化身艾琳 連小熊「胖次」高度還原（圖／智凡迪 提供）
「菲力帕」化身艾琳 連小熊「胖次」高度還原（圖／智凡迪 提供）
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(中時電子報)

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