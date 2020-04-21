國軍敦睦艦隊爆出新冠病毒群聚感染，台中市政府21日公布第三波3名確診者疫調足跡，被外界抨擊國軍擇台中一中集合，不但危及校園，疫調結果也顯示，確診者在集合前曾到全家、7-11超商一中店，並到I-PLAZA3樓廁所；另外還增加沙鹿區向上路7段7-11保屏門市；中市環保局已立即到現場消毒，並已協調商家先行停業。

台中市新政府下午緊急召開記者會公布台中市3名敦睦艦隊確診成員第三波足跡，值得注的是新增4處足跡有3處為一中商圈店家，2名在召回後被檢出確診的個案，在集合前曾到臨近7-11超商、全家超商買午餐、衛生紙，並至I-PLAZA商場3樓廁所。另外，其中一名確診者17日晚間曾到7-11沙鹿保屏門市，累計三人足跡遍及台中市14個點。

台中三名確診者中，有兩名士官是在到台中一中校門口集合，其中一名報到時發燒被救護車載往醫院收治到醫院負壓隔離病房，另一人則是在集合後篩檢出陽性反應；由於國軍選在4月18日周六午集合，兩人集合前都曾到附近商家買午餐，波及多家商家必須因此停業消毒。

(中時 )