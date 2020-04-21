磐石艦確診官兵女友染疫？陳時中忍不住回應 15:252020/04/21 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情中心指揮官陳時中。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於外傳一名軍官女友疑似確診，指揮中心指揮官陳時中表示，他不會關心誰是誰的女朋友，只在乎其接觸時間長短及親密度，是否有傳染的風險，是否需要採檢，大家不要牽引到各人行為的探索，這樣不利疫調及防疫。 (中時 ) #軍官 #確診 #陳時中 #女友 #探索 也許您會感興趣 推薦閱讀 零確診只是第一步！專家：病毒沒感染到60％ 的人不會停 11:112020/04/17 生活 一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點 17:422020/04/17 生活 逢甲商圈及通路飯店 感恩集氣 01:052020/04/18 生活新聞 新增21人確診 確診者無宜蘭縣旅遊史 19:122020/04/19 生活 下船趴趴走 高雄防堵群聚破口 04:102020/04/20 生活新聞 一點也不高興的烏鴉 04:102020/04/20 時論廣場 海軍敦睦艦出大包！許淑華籲陳時中這件事？ 10:192020/04/20 政治 已非頭一遭！基隆人看防疫地圖才知磐石艦有確診 11:562020/04/20 生活 全球軍艦確診率驚人 病毒散佈溫床 12:102020/04/20 社會 蘇院長，別躲了！ 04:102020/04/21 時論廣場 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 時事 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 國防部缺席指揮中心記者會 陳時中回4字原因 - 生活 133萬勞工受惠！3萬補助現金來了 20日起受理申請 - 生活 新加坡疫情失守 網嘆：這原因讓台灣人瞬間尷尬 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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