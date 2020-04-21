對於外傳一名軍官女友疑似確診，指揮中心指揮官陳時中表示，他不會關心誰是誰的女朋友，只在乎其接觸時間長短及親密度，是否有傳染的風險，是否需要採檢，大家不要牽引到各人行為的探索，這樣不利疫調及防疫。

(中時 )