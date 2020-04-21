永固-KY(5546)專注混凝土業務，擁有四個大型混凝土攪拌站和一個粉磨站，主要供應內銷大陸重慶市主城區市場，第一季度營運受新冠肺炎疫情影響不大，目前下游營建工地復工動作已逐漸恢復，復工進度符合預期，法人認為，營收及獲利表現將同步回復至以往正常水準。

永固-KY資本額為6.8億元，主要從事生產及銷售預拌商品混凝土、環保型水泥製品、不同比例的混合料、純熟料粉、精磨粉煤灰及石粉等，商品混凝土營收比重達90%，專注於混凝土事業，擁有四個大型混凝土攪拌站和一個粉磨站。

永固指出，重慶市受惠大陸一帶一路、西部大開發等等，及結合重慶市五大功能區域戰略等政策，房地產買氣增加，建設公司推案意願強，混凝土市場需求成長，推升公司營收逐年攀升，108年度稅前淨利為5億9493萬元，每股盈餘7.14元。

永固說，公司深耕大陸重慶市主城地區混凝土市場超過二十年，已立於產業有利發展地位，未來隨大陸重慶市主城地區基礎建設與房地產市場大量開發，營運展望樂觀，業績、營運規模及市占率將同步持續成長。

(時報資訊)