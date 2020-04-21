新思科技宣布，針對800G乙太網路推出業界第一個驗證IP(verification IP，VIP)和通用驗證方法(Universal Verification Methodology，UVM)原始碼測試套件。

新思指出，隨著支援隨選視訊、社群網路與雲端服務的頻寬需求不斷增加，新思科技針對800G乙太網路的VC VIP，是以乙太網路技術聯盟規範為基礎，可協助SoC設計團隊為資料中心設計出易於使用且能快速整合的新一代網路晶片，從而加速驗證收斂與上市時間。

新思指出，當VC VIP用於驗證新思針對FinFET製程中之DesignWare 56G乙太網路、112G乙太網路和112G USR/XSR PHY，設計人員可輕易地將其與800G SoC整合，以符合其長距離和短距離介面的要求。

新思針對乙太網路的VC VIP使用了原生SystemVerilog UVM架構、通訊協定察覺除錯以及原始碼測試套件，可在執行時期動態切換速度配置，同時還包括大量的可自訂幀生成與錯誤注入的功能，此外，原始碼UNH-IOL測試套件可用於乙太網路的關鍵功能和條款，讓設計團隊可快速啟動自訂測試並加速驗證收斂。

新思驗證事業群VIP研發工程副總裁Vikas Gautam表示，新思為800G乙太網路提供另一個業界首創的VIP解決方案，為了實現業界第一，新思科技不斷創新並支援最新規格，使IP設計和SoC領導廠商能快速驗證其產品並加速產品上市時間。

在上市時程上，用於800G乙太網路的新思VC VIP和原始碼測試套件已經以先期體驗的獨立產品形式推出；DesignWare 56G和112G乙太網路PHY已經上市；而用於7奈米FinFET製程的DesignWare USR/XSR PHY IP，其矽晶設計套件也已經推出。

(時報資訊)