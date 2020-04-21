自2005年於矽谷成立以來，Moshi 始終堅持「永續消費」的理念與精神。今年因新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，人類的活動減少，意外得讓地球得以休養生息，也讓我們反思當代過度消費對地球造成的負擔，故在「世界地球日」五十週年，3C輕旅配件品牌 Moshi 決定將全球保固服務全面升級至10年，以「Fewer, Better, Built To Last. 買得更少，用得更好」的永續消費理念，致力於打造出更好、更耐用的產品，領先業界推行並鼓勵消費者一同響應對地球更友善的消費決策。

Moshi在「世界地球日」五十週年之際，結合旗下經典的行動電源產品，推行永續消費的理念，自4月22日起至5月20日於全台九間實體直營門市推出行動電源舊換新活動，攜帶不限任何品牌及型號的「舊」行動電源至門市回收，即可現折200元換購 Moshi 最新 IonGo 系列行動電源，透過回收可循環再生利用的鋰電池，邀請消費者以行動力挺愛地球。

你曾否想過擁有幾個行動電源？面對3C裝置已成數位生活中不可或缺的一員，快速、低廉的產品往往不堪久用。Moshi 秉著用得更好的品牌理念，從便利生活、友善環境的設計角度，推出全新 IonGo 系列帶線行動電源，承襲曾榮獲德國紅點設計獎的 IonBank 隱藏式收納充電線設計，不再怕金魚腦忘帶線而沒電充的窘境。

擁有 5,000 mah 電池容量卻能小如名片大小，在於採用電動車等級電芯，優化電池充放電效率，可在800次循環充電後仍保持80％電池容量，相較其他電池壽命更長2.6倍，並同樣具有 Moshi 全系列行動電源智慧同充同放電路設計，能有效分配電流同時為行動電源及裝置充電。經久耐用的硬體技術，搭配環保皮革質感，更有別於業界行動電源最長僅有1年保固，Moshi 領先市場提供最長可至10年以上的全球保固，優於業界最佳的產品售後服務，讓消費者無論何時何地都能享受最佳的3C生活。

IonGo 5K 帶線行動電源內建常見 USB-A 及 Lightning 充電線，隱藏式收納槽設計便利果粉使用。(Moshi提供／黃慧雯台北傳真)

全新的 IonGo 系列帶線行動電源分別有「IonGo 5K Duo 雙向充電帶線行動電源」、「IonGo 5K 帶線行動電源」兩款設計。「IonGo 5K Duo 雙向充電帶線行動電源」內建 USB-C 及 Lightning 充電線，其中 USB-C 充電線不僅可搭配 iPhone 11 Pro 及 11 Pro Max 的 Apple USB-C 充電頭為行動電源補電，其獨家晶片技術讓充電線為雙向設計，可輸出電流為 USB-C 裝置充電，亦即可同時為 USB-C、iOS 裝置充電，一次滿足兩種裝置的超便利方案；「IonGo 5K 帶線行動電源」則內建常見的 USB-A 及 Lightning 充電線，提供兩色：湛藍色、象牙白色供果粉選擇。

(科技)