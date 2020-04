自2005年於矽谷成立以來,Moshi 始終堅持「永續消費」的理念與精神。今年因新冠肺炎(COVID-19)全球大流行,人類的活動減少,意外得讓地球得以休養生息,也讓我們反思當代過度消費對地球造成的負擔,故在「世界地球日」五十週年,3C輕旅配件品牌 Moshi 決定將全球保固服務全面升級至10年,以「Fewer, Better, Built To Last. 買得更少,用得更好」的永續消費理念,致力於打造出更好、更耐用的產品,領先業界推行並鼓勵消費者一同響應對地球更友善的消費決策。

Moshi在「世界地球日」五十週年之際,結合旗下經典的行動電源產品,推行永續消費的理念,自4月22日起至5月20日於全台九間實體直營門市推出行動電源舊換新活動,攜帶不限任何品牌及型號的「舊」行動電源至門市回收,即可現折200元換購 Moshi 最新 IonGo 系列行動電源,透過回收可循環再生利用的鋰電池,邀請消費者以行動力挺愛地球。

你曾否想過擁有幾個行動電源?面對3C裝置已成數位生活中不可或缺的一員,快速、低廉的產品往往不堪久用。Moshi 秉著用得更好的品牌理念,從便利生活、友善環境的設計角度,推出全新 IonGo 系列帶線行動電源,承襲曾榮獲德國紅點設計獎的 IonBank 隱藏式收納充電線設計,不再怕金魚腦忘帶線而沒電充的窘境。

擁有 5,000 mah 電池容量卻能小如名片大小,在於採用電動車等級電芯,優化電池充放電效率,可在800次循環充電後仍保持80%電池容量,相較其他電池壽命更長2.6倍,並同樣具有 Moshi 全系列行動電源智慧同充同放電路設計,能有效分配電流同時為行動電源及裝置充電。經久耐用的硬體技術,搭配環保皮革質感,更有別於業界行動電源最長僅有1年保固,Moshi 領先市場提供最長可至10年以上的全球保固,優於業界最佳的產品售後服務,讓消費者無論何時何地都能享受最佳的3C生活。

IonGo 5K 帶線行動電源內建常見 USB-A 及 Lightning 充電線,隱藏式收納槽設計便利果粉使用。(Moshi提供/黃慧雯台北傳真)

全新的 IonGo 系列帶線行動電源分別有「IonGo 5K Duo 雙向充電帶線行動電源」、「IonGo 5K 帶線行動電源」兩款設計。「IonGo 5K Duo 雙向充電帶線行動電源」內建 USB-C 及 Lightning 充電線,其中 USB-C 充電線不僅可搭配 iPhone 11 Pro 及 11 Pro Max 的 Apple USB-C 充電頭為行動電源補電,其獨家晶片技術讓充電線為雙向設計,可輸出電流為 USB-C 裝置充電,亦即可同時為 USB-C、iOS 裝置充電,一次滿足兩種裝置的超便利方案;「IonGo 5K 帶線行動電源」則內建常見的 USB-A 及 Lightning 充電線,提供兩色:湛藍色、象牙白色供果粉選擇。

