台中市警察局長楊源明表示，目前台中列管的19家酒店、舞廳均已停業，72家陪侍營業場所也依規停業，加強查處是否有違規業者。（盧金足攝）

警察局在防疫期間增加繁重的5大防疫任務，市長盧秀燕21日稱讚是「真正的城市防疫英雄」，警察局長楊源明指出，警察局配合發放686支手機給居家隔離或檢疫管制對象，配合勤務指揮中心24小時監看「電子圍籬」監控系統運用M-police，啟動協尋機制，查獲擅自離住居所共88人，通報衛生局裁罰57人。

協助關懷居家檢疫外籍人士的健康，自1月25日至4月15日止，查獲違反居家檢疫規定共6件，關懷922人，受理假訊息共23件，囤積及哄抬防疫物資共5件，口罩詐騙共52件。

台中市府落實各項防疫作為，警察局任務包括協助追蹤居家檢疫或隔離民眾、疫調、偵辦不實訊息散播、查察囤積防疫物資及依規必須停業的酒店、舞廳等。

盧秀燕表示，警察局的防疫措施，分為5大任務，第一為疫調工作，目前台中市居家檢疫或隔離民眾有6700多人，警方協助交叉比對、多方查證民眾足跡及病史。

為配合民政局共同關心需要居家檢疫或隔離14天的民眾，持續追蹤是否違規外出，第一時間啟動協尋機制；第三為快速查辦假消息，面對不肖人士散布假訊息造成民眾恐慌予以懲處；另查辦民眾囤積物資及哄抬物價；最後，更加嚴加密查察男女陪侍場所、酒店、舞廳等依規必須停業場所。

楊源明指出，警察局加強巡邏轄區口罩生產工廠及販售口罩衛生所、健保藥局周邊環境，維護秩序，並與衛生所、健保藥局建立緊急連絡通訊機制，發生衝突時，員警能迅速到場處理。

中央宣布自4月9日起，酒店、舞廳等暫停營業，台中加嚴，要求其餘八大特種行業實施「實名登記制」，目前台中列管的19家酒店、舞廳均已停業，72家陪侍營業場所也依規停業，市府加強查處是否有違規業者，並臨檢相關仍准營業業者，落實防疫作為。

楊源明強調，市府配給員警足夠的口罩、手套、隔離衣、防護衣、護目鏡、酒精及額溫槍等防疫物資，兼顧值勤安全與身體健康，並全力協助市府相關局處的各項防疫工作，守護台中市民的安全。

(中時 )