台中港酒店準備40個現烤披薩，力挺童綜合醫院醫護人員。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

目前正值防疫期間，醫護是守護防疫的第一線，台中港酒店為了體恤他們辛勞，日前特地準備熱騰騰現烤披薩，由專車送達梧棲童綜合醫院，表達對醫護的真摯感謝。

台中港酒店指出，童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫表示，「英文的旅店（hotel)和醫院（hospital)，來自同一個字根「H」，相同的都是主人招待客人。不同的是前者的客人基本上是快樂的，主人要想盡所有可能辦法讓客人更快樂；後者有了病痛的客人很難快樂，主人要想盡所有可能的辦法解除病痛，客人就快樂了!」台中港酒店和童綜合醫院就是兩個(H)的地方代表。

台中港酒店指出，為了體恤醫護們辛勞，大家「疫」起努力，希望盡快回復到原來生活狀態，日前特地準備熱騰騰現烤披薩，由專車送達童綜合醫院，表達對醫護的真摯感謝。

台中港酒店表示，此外，公司也推出感恩醫護專案，憑醫護人員識別證享住房可享定價55折，還有Pier88用餐或是Sea Spa會館的芳療課程也都有各種優惠以回饋醫護們，希望忙碌之餘，也可以讓他們好好放鬆身心，藉由一點點小小支持，帶給醫護人員滿滿關懷。

(中時 )