嘉義市長黃敏惠看到這麼多樣化的物資，忍不住說「看了眼淚都快掉下來！」。（呂妍庭攝）

嘉義市補習教育暨品保協會斥資數十萬捐額溫槍和2萬5000張額溫測試卡。（呂妍庭攝）

五福手作坊捐山手工皂給防疫人員使用。（呂妍庭攝）

品臻國際行銷公司捐瑜珈抗力球，將分送至關懷據點給長輩使用。（呂妍庭攝）

社團法人嘉義市福安王爺慈善會將之前為遶境而採購的口罩捐出來。（呂妍庭攝）

嘉義市獲得各界捐贈物資，今21日市府特別舉辦「我們都是一嘉人─各界聯合捐贈嘉義市防疫物資感恩記者會，市府指出，本次共有11家公司行號或民間團體捐贈物資，包含額溫槍、額溫測試卡、口罩、手工皂、瑜珈抗力球、鈉離水、3D機能循環口罩、福慧床、安心祝福包、次氯酸水、酒精、網路資源等多樣化物資，連市長黃敏惠都說，看了眼淚都快掉下來！

今由黃敏惠代表受贈物資並頒發感謝狀，黃敏惠特別感謝各界的愛心凝聚力量，尤其這次捐贈者不少是市府員工的親人、朋友，強調「最可貴的就是有情有義的嘉義人」，不論是在外地打拚的嘉義人，還是在地認真的各界朋友，總是在最困難的時刻勇敢站出來，「感謝大家助我們一臂之力」，也特別請拿到物資的朋友要珍惜，「這是許多人的祝福」，千萬不要浪費。

今捐贈物資單位包含嘉義市補習教育暨品保協會、品臻國際行銷公司、社團法人嘉義市福安王爺慈善會、五福手作坊、諾康生醫科技股分有限公司、台灣春億國際事業集團、KKBOX願境網訊股分有限公司、KKTV科科電速股分有限公司、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、嘉義市電腦商業同業公會、啓東實業有限公司等多家熱心團體企業。

捐贈物資包含額溫槍、額溫測試卡、口罩、手工皂、瑜珈抗力球、鈉離水、3D機能循環口罩、福慧床、安心祝福包、鈉離水、次氯酸水、酒精、噴瓶，甚至是可查詢看診進度的看診通軟體及14天體驗會員等多樣化防疫用物資，相當豐富。

市府表示，珍貴的防疫物資將會視捐贈者的意願及物資的用途，分發到市府各所屬單位、關懷據點及嘉義市國民中小學，含公幼、附幼、非營利幼兒園，分配給防疫人員、居家隔離或檢疫民眾等，估計3萬人受惠。

市府社會處表示，本次物資捐贈除了社會處的資源之外，更有來自民政處、教育處及衛生局、觀光新聞處等不同局處連結的資源。其中嘉義市補習教育暨品保協會捐贈的額溫測試卡，將統一發放給嘉市的國中小學生。

(中時 )