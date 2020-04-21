新冠肺炎疫情持續延燒，為預作萬全準備，大學招生委員會聯合會21日召開常務委員會議，通過大考中心提案，因受疫情影響居家隔離、檢疫等考生，可於7月20日至22日補考，因應疫情變化，相關的補考細節措施，待大考中心6月中旬公告。

招聯會常委會討論因應新冠肺炎指考補考規劃，同意因受新冠肺炎影響確認無法參加7月3日至5日指考的考生、以及已經參加考試但是無法全程完成的考生有補考機會。招聯會執行秘書、新竹清華大學副校長戴念華表示，若是經大考中心與中央流行疫情指揮中心勾稽比對，確認是居家隔離、居家檢疫個案者，由大考中心主動通知補考，其他確診病例、自主健康管理的社區監測通報採檢個案等考生則必須主動檢附相關證明文件，舉證說明因疫情不可抗力因素，審核通過後通知補考。

為確保考生權益，只要有考生符合補考資格，大考中心即啟動補考作業，補考試務規格比照正式指考。補考考生報考的所有考科都會辦理補考，且考科的範圍與題型配分與正式考試相同。

特別提醒，為顧及考試入學管道分發採計成績的一致性，所有參加補考的考生，無論是否已經考過正式考試的任何科目，全部都以補考成績計算，補考成績單731日寄發，雖然填志願的時間比正式指考考生的時間晚，但是放榜時間都統一在8月7日。

(旺報 )