基進黨立委陳柏惟今日於立院質詢表示，全世界都在發現金，但戰爭時現金根本不值錢，改朝換代的話，現金就不能用了。台灣現在還能討論財政、紓困，代表政府做得不錯，鼓勵大家一起來支持政府。

陳柏惟說，這次的疫情，台灣雖然被隔離在國際社會之外，但證明了台灣的公衛專業，讓大家稱讚，希望大家繼續團結，渡過這次的難關。

(中時 )