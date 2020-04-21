「戰爭時現金就不值錢了」 陳柏惟大讚政府做得好 15:322020/04/21 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基進黨立委陳柏惟 (中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基進黨立委陳柏惟今日於立院質詢表示，全世界都在發現金，但戰爭時現金根本不值錢，改朝換代的話，現金就不能用了。台灣現在還能討論財政、紓困，代表政府做得不錯，鼓勵大家一起來支持政府。 陳柏惟說，這次的疫情，台灣雖然被隔離在國際社會之外，但證明了台灣的公衛專業，讓大家稱讚，希望大家繼續團結，渡過這次的難關。 (中時 ) #陳柏惟 #紓困預算 #現金不值錢 #基進黨 #台灣 #全球 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 連柯文哲也不再說武漢肺炎！ 羅智強「為他喝采」一句話問蔡 11:052020/04/18 政治 體重過重 易染新冠肺炎引發重症 04:102020/04/19 生活新聞 印尼菲律賓 新冠肺炎確診雙雙破6000人 04:102020/04/19 國際大事 柯稱新冠肺炎 館長盼他改口 01:022020/04/19 政治要聞 磐石艦一夜增21確診 累計24人染新冠肺炎 14:172020/04/19 生活 印度再爆新冠肺炎群聚感染 一家族32人確診 14:222020/04/19 兩岸 陸新冠肺炎境外輸入1個月來首次降至10例以下 15:552020/04/19 兩岸 政治熱門新聞 確診官兵台南上直銷 黃偉哲憂疫情擴大：這周將決定是否封城 - 政治 吳斯懷又再被推爆！批踢踢嚇壞了 - 政治 陽奉陰違？國防部這個舉動 政院高層震驚！ - 政治 宜蘭縣收治新冠肺炎確診若達186人 恐宣布封城 - 政治 直播》 磐石艦染疫 韓國瑜說明高雄最新疫情 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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