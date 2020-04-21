日前在大陸廣東省發生一起事件，有名女子的肛門突然出現劇烈疼痛，原以為是得了痔瘡，沒想到前往醫院就診時發現，她的直腸前壁上插著一個尖銳物，經手術取出一根完整的2公分魚刺，女子這才想起來，前幾天曾喝了碗魚湯，沒想到竟把魚刺吞下肚，最後卡在肛門裡。

根據《南方都市報》報導，李姓女子肛門疼痛的情況已長達3天之久，過程中還到藥局買了許多治療痔瘡的藥品，不過服用後完全沒有好轉，再加上排便與肛門收縮的時候特別疼痛，她最後只好前往東莞市中醫院肛腸科就診，醫師也隨即替李女進行詳細檢查。

主治醫師尹慧敏表示，距離肛門口約2至3公分處，有個尖銳異物插在右側直腸前壁上，其中一端甚至已經深深刺進腸管黏膜，導致周圍出現感染。尹慧敏醫師指出，李女的情況非常罕見，所幸魚刺隨著食物落到直腸肛管位置，並未卡在幽門、回盲部等狹小部位，才沒有造成腹膜炎、大出血等嚴重症狀。

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(中時電子報)