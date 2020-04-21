台中市府率六都之先，推動夜間電話法律諮詢服務，每周一、三、四的下午五時至七時，由專業律師於線上為市民解答法律問題，提供行動不便者、白天上班人士更多法律諮詢管道，自去年7月成立至今年年3月止，受理諮詢件數總計1028件，市長盧秀燕21日說，提供民眾更多元方式及時段諮詢法律，大幅節省奔波時間，「讓冰冷的法條更有溫度！」

法制局推動夜間電話法律諮詢、專科律師駐點法律諮詢室、訴訟程序視訊諮詢服務等方式，提供民眾更多元方式及時段諮詢法律，大幅節省奔波時間。

法制局長李善植今日在市政會議，專案報告「創新法律諮詢多元管道 建構完整法律諮詢服務網」，法制局也與台中地方法院合作推出「訴訟程序視訊諮詢服務」，於台灣大道市政大樓、北屯區公所、豐原區公所及沙鹿區公所設立服務據點，讓民眾無須親至法院，就近諮詢程序及實體法律問題，節省等待及交通時間。

市府除在台灣大道市政大樓、陽明市政大樓及29區公所均有提供免費的法律諮詢服務，另與財團法人法律扶助基金會台中分會合辦專科律師駐點諮詢服務。

由該會指派法扶律師，每周三下午進駐市府台灣大道市政大樓文心樓10樓法制局消費者服務中心專科法律諮詢室，協助處理勞資糾紛、消費者卡債及家事案件等，未來將持續建構完善法律制度，提供更多便民服務。

(中時 )